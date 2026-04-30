Τι ζήτησαν οι Τούρκοι από τον Πλεύρη

«Στο Μεταναστευτικό πάμε καλά» θα μπορούσε να είναι ο τίτλος για την τρέχουσα κατάσταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Στο φόντο της υιοθέτησης μιας σαφώς επιθετικότερης ρητορικής από την πλευρά της ηγεσίας της γείτονος και του τουρκικού τύπου τις τελευταίες εβδομάδες, η χθεσινή τριμερής Ελλάδος – Τουρκίας – Βουλγαρίας, που φιλοξενήθηκε από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη στην Αθήνα δεν επιβεβαίωσε το κλίμα έντασης, που τεχνηέντως καλλιεργούν συγκεκριμένοι (υψηλόβαθμοι) κύκλοι στην Τουρκία.

Αντ' αυτού επαναβεβαιώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH όχι μόνο το πολύ καλό επίπεδο διμερούς και τριμερούς συνεργασίας αλλά και την αμοιβαία βούληση Αθήνας και Άγκυρας να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα οι αποτελεσματικές συνέργειες στο Μεταναστευτικό. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή και οι δύο πλευρές παρουσίασαν τη διμερή συνεργασία στο Μεταναστευτικό ως υπόδειγμα, αλλά και οδηγό για το πως θα έπρεπε να είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και σε άλλα πεδία. Και πως αλλιώς καθώς το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατεγράφησαν 2193 είσοδοι έναντι των περίπου 6000 του προηγούμενου έτους, οι οποίοι ήταν σαφώς μειωμένοι έναντι των αντίστοιχων του 2024.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην Τουρκία υπάρχει ανησυχία για ενδεχόμενη αύξηση των ροών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κάτι, πάντως, που δεν έχει εμφανιστεί ως τάση μέχρι σήμερα. Πάντως, όπως είπε στον FLASH κυβερνητικό στέλεχος, που μετείχε στην τριμερή, ο Τούρκος Υπουργός, Μουσταφά Τσιφτσί, ζήτησε, όπως το έχει κάνει και σε προηγούμενες περιστάσεις η τουρκική πλευρά, στενότερη συνεργασία των δύο ακτών του Αιγαίου στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, αλλά και της πάταξης κυκλωμάτων ναρκωτικών. Από την πλευρά της η χώρας μας παγίως θέτει θέμα καλύτερης εφαρμογής από την πλευρά της Τουρκίας της Κοινής Δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας του 2016 και συγκεκριμένα στο πεδίο των επιστροφών.