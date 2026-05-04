Δένδιας: Αιχμές για τα κριτήρια ένταξης στο SAFE και την Τουρκία

Η επόμενη φάση του ευρωπαϊκού μηχανισμού SAFE, καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για συμμετοχή στα αμυντικά προγράμματα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δένδιας Νίκος Δένδιας με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνα και το Διάστημα, Άντριος Κουμπίλιους.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική και την πολιτική διαστήματος, καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας. Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε την ανάγκη διορθωτικών δημοσιονομικών παρεμβάσεων στον σχεδιασμό του νέου προγράμματος “SAFE 2”, με βάση τα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί στην εφαρμογή της πρώτης φάσης του “SAFE”.



Παράλληλα, ο Έλληνας υπουργός επανέλαβε τις πάγιες ελληνικές θέσεις αναφορικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αφορούν το ζήτημα της συμμετοχής τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά σχήματα, όπως η Τουρκία, γεγονός που η Αθήνα αντιμετωπίζει υπό το πρίσμα της στρατηγικής αυτονομίας και της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός ενημέρωσε τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την πορεία υλοποίησης της «Ατζέντας 2030» στον τομέα της εθνικής άμυνας.



Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεργασίας, με έμφαση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής αμυντικής αρχιτεκτονικής.

Είχα τη χαρά να υποδεχθώ σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνα και το Διάστημα κ. @AndriusKubilius.



Συζητήσαμε για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Πολιτική και την Πολιτική Διαστήματος, καθώς και για τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την Άμυνα.… pic.twitter.com/pE0WelCpcz — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 4, 2026