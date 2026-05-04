Μαρινάκης: «Η ΝΔ απορρίπτει τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για Αραμπατζή και Λιβανό»

Η ΝΔ απορρίπτει τα αιτήματα που κατέθεσαν κατά σειρά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ / Νέα Αριστερά σχετικά με τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για την κ. Αραμπατζή και τον κ. Λιβανό για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρκτική επιτροπή, οι προτάσεις δεν βασίζονται σε στοιχεία, ούτε καν σε ενδείξεις» ανέφερε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος και στις δυο προτάσεις που κατατέθηκαν, κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι «χτίζουν ατζέντα θέλοντας να μετατρέψουν τη χώρα και την πολιτική ζωή σε ένα απέραντο δικαστήριο χωρίς στοιχεία αλλά με βαριές εκφράσεις όπως «εγκληματική οργάνωση» όπως αναφέρει στην πρότασή του το ΠΑΣΟΚ».