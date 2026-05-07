Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ούτε ψήγμα τέλεσης αξιόποινης πράξης, αναφέρομαι στη δικογραφία για 0 ευρώ»

Η βουλευτής της ΝΔ, Φωτεινή Αραμπατζή, αναφέρθηκε στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην εμπλοκή του ονόματός της, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα ποινικό αδίκημα σε βάρος της και έκανε λόγο για δημόσιο διασυρμό επί μήνες.

Μιλώντας στο Action24 το βράδυ της Πέμπτης (7/5), η κ. Αραμπατζή εξηγώντας την ουσία της αναφοράς της στη δικογραφία, ανέφερε ότι πρόκειται για μια τηλεφωνική συνομιλία που είχε στις 26 Αυγούστου 2021 με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μελά, όταν η ίδια ήταν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως είπε, στη συνομιλία αυτή ρώτησε πότε θα πληρωθεί συγκεκριμένος παραγωγός για εκκρεμότητες επιδότησης του 2018. «Επιμένω στο ρήμα “ρωτώ”. Δεν είπα “πληρώστε τον”, ούτε ζήτησα να γίνει κάποια παράνομη πληρωμή. Ρώτησα πότε προβλέπεται να γίνει η πληρωμή», σημείωσε.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δεν έχει πληρωθεί μέχρι σήμερα, όχι επειδή η επιδότηση ήταν παράνομη, αλλά επειδή –όπως είπε– δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι πληρωμές εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών. Μάλιστα επικαλέστηκε σχετικό δελτίο Τύπου του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το οποίο έως τις 30 Μαΐου προβλέπονται πληρωμές για εκκρεμότητες του 2018.

Η βουλευτής της ΝΔ, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί ανάγκης σύστασης προανακριτικής επιτροπής, τόνισε πως από την πρώτη στιγμή στόχος της ήταν να αποδειχθεί πλήρως η αθωότητά της και να μην υπάρχει «καμία σκιά» πάνω από το όνομά της. «Από την πρώτη στιγμή ήθελα και θέλω να αποδειχθεί η αδιαμφισβήτητη και παντελής αθωότητά μου και να μην υπάρχει καμία σκιά πάνω από το πρόσωπό μου», δήλωσε, υπενθυμίζοντας ότι ήδη πριν διατυπωθούν δημόσια προτάσεις για προανακριτική είχε δηλώσει πως θέτει τον εαυτό της στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής.



«Η ενδελεχής νομική αξιολόγηση έκρινε ότι δεν συντρέχει καμία αξιόποινη πράξη. Για την ακρίβεια, δεν υπάρχει ούτε ψήγμα ένδειξης τέλεσης αξιόποινης πράξης», υποστήριξε. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η αναφορά της στη δικογραφία αφορά υπόθεση «μηδενικού οικονομικού αντικειμένου», σημειώνοντας ότι η δική της εμπλοκή «δεν προκάλεσε καμία πράξη και καμία βλάβη στους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους».



«Δεν έκανα ρουσφέτι»

Σε ερώτηση αν η παρέμβασή της συνιστούσε πολιτικό ρουσφέτι, η κ. Αραμπατζή απάντησε αρνητικά, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δικαιούταν κανονικά την επιδότηση και ότι αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν εκατοντάδες σε όλη τη χώρα. «Δεν υπήρχε πρόθεση εξυπηρέτησης. Ο άνθρωπος αυτός δικαιούταν την επιδότηση, όπως και εκατοντάδες άλλοι παραγωγοί», είπε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα ίδια ζητήματα τα είχε θέσει δημόσια και μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου, καταθέτοντας –όπως ανέφερε– τέσσερις ερωτήσεις στη Βουλή σχετικά με πληρωμές εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών. «Αυτά που έλεγα ιδιωτικά στον κ. Μελά, τα είχα πει και δημόσια στη Βουλή. Είχα καταθέσει ερωτήσεις για τις πληρωμές των παρελθόντων ετών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι βουλευτές δεν μπορεί να ελέγχονται επειδή επικοινωνούν με τη διοίκηση για ζητήματα που αργότερα φέρνουν και κοινοβουλευτικά.



Ωστόσο, τόνισε ότι το όνομά της βρίσκεται στο επίκεντρο δημοσιευμάτων ήδη από τον Νοέμβριο του 2025, όταν –όπως είπε– εμφανίστηκε μαζί με τους κ. Τσιάρα και Σκρέκα ως πιθανώς εμπλεκόμενη στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Διασύρομαι από την 1η Νοεμβρίου του 2025», είπε χαρακτηριστικά, ζητώντας από την αντιπολίτευση να προσδιορίσει ποιο ακριβώς είναι το αδίκημα που της αποδίδεται. «Εδώ δεν μιλάμε μόνο για πολιτικές αντιπαραθέσεις και κορώνες. Σπιλώνονται συνειδήσεις και μιλάμε για νομικές πράξεις. Δεν υπάρχει συγκάλυψη αν δεν υπάρχει γεγονός και αδίκημα. Θα ήθελα να ακούσω ποιο είναι το αδίκημά μου», είπε.



Παράλληλα, άφησε αιχμές για διαρροές στοιχείων της προδικασίας, σημειώνοντας ότι επί έξι μήνες βρισκόταν σε κατάσταση ομηρίας, χωρίς να μπορεί να τοποθετηθεί δημόσια. «Από τον Νοέμβριο του 2025 άκουγα ότι “έρχεται η δικογραφία” και δεν μπορούσα να κάνω καμία δήλωση. Ήμουν σε μια κατάσταση ομηρίας, χωρίς να ξέρω καν τι αφορούσε», υποστήριξε.

