ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ κατέθεσαν κοινή πρόταση για προανακριτική κατά Αραμπατζή-Λιβανού

Κοινή πρόταση για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιου Λιβανού και κατά της τέως Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινής Αραμπατζή, κατέθεσαν οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.



Αυτή είναι η δεύτερη πρόταση για σύσταση προανακριτικής κατά των γαλάζιων πρώην υπουργών με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία κατατίθεται στη Βουλή, καθώς είχε προηγηθεί εκείνη του ΠΑΣΟΚ την περασμένη Πέμπτη.

Σύμφωνα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, η πρόταση «αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του υπουργείου για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση (Άρθρα 26 παρ. 1 εδ α, 27, 98 και 390 ΠΚ σε συνδυασμό με άρθρα 21 παρ. 2, 24 παρ. 4, και 26 παρ. 1 και 3 του Ν. 4689/2020), καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει, κατά την διενεργηθησόμενη Προκαταρκτική Εξέταση».

«Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, καταγράφονται παρεμβάσεις για την έγκριση αιτήσεων χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις, για την αποτροπή ή καθυστέρηση ελέγχων, για την αλλοίωση στοιχείων και για την αποφυγή επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ενισχύσεων», τονίζεται στην πρόταση και επισημαίνεται πως «αναδεικνύονται επικοινωνίες και ενέργειες που υποδηλώνουν άσκηση πολιτικής επιρροής προς όφελος συγκεκριμένων αιτούντων, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τη λειτουργία του Οργανισμού και τον βαθμό ανεξαρτησίας του».