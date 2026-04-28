Οι... αποκαλύψεις «με δόσεις» του Βάρρα και οι θολές σχέσεις του με το Μαξίμου

Η περίπτωση του κ. Βάρρα - του πρώην του ΟΠΕΚΕΠΕ - θα μας απασχολήσει, δεδομένων των... νέων αποκαλύψεων που έκανε χθες - αποκαλύψεις που είχαν επίκεντρο το μεγάλο του απωθημένο: τον Μάκη Βορίδη.

Από το 2024 παρακολουθώ αυτά που λέει ο κ. Βάρρας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πρέπει να σας πω πως από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών πληρωμών, πρέπει να έχει πάει τουλάχιστον τρεις φορές στους εισαγγελείς, έχει ενημερώσει - όπως ο ίδιος λέει - τον Μυλωνάκη, πήγε για ώρες στην εξεταστική της Βουλής και κάθε φορά έχει και κάτι νέο να αποκαλύψει.

«Με δόσεις» γίνονται δηλαδή οι αποκαλύψεις του για τις οποίες μέχρι σήμερα έχει μιλήσει στη δικαιοσύνη και στη βουλή έχοντας κάθε φορά και κάτι νέο, κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό να προσθέσει.

Θα τα λύσει βέβαια η δικαιοσύνη όλα αυτά, θα μου πείτε. Αυτό που δε φαίνεται να λύνεται είναι η θολή του σχέση με το Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί ο κ. Βάρρας, όσο και εάν έψαξα χθες, δεν κατάφερα αξιόπιστα να μάθω εάν είναι ακόμα κάτι σαν σύμβουλος του πρωθυπουργού.

Σε τι ακριβώς τον συμβουλεύει, ποτέ δεν έμαθα. Αλλά ένας κανονικός δεξιός δε βρέθηκε να μου απαντήσει με βεβαιότητα εάν προσφέρει ακόμα ή όχι τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην πρωθυπουργική έδρα.