Χανιά: Συνελήφθη 63χρονος για πυρκαγιά στο Παλαιό Λιμάνι

Συναγερμός σήμανε στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Χανίων χθες (Πέμπτη 14/5) το μεσημέρι, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιό Λιμάνι Χανίων, μέσα στον αστικό ιστό του δήμου, με τους ανακριτικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας να κινητοποιούνται άμεσα.

Σύμφωνα με την προανάκριση, ένας 63χρονος άνδρας προκάλεσε τη φωτιά, όταν προσπάθησε να καθαρίσει χώρο με ξηρά χόρτα και βλάστηση χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα για την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, δίπλα σε σπίτι και σε οικοπεδικό χώρο.

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς και δεν σημειώθηκαν υλικές ζημιές.

Ο 63χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια με κοινό κίνδυνο. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 937,50 ευρώ, όπως προβλέπει η πυροσβεστική νομοθεσία.

Οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζονται εντατικά, με στόχο την πρόληψη και αποτροπή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν νέες πυρκαγιές.