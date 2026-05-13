«Στάχτη» η επιχείρηση του δημάρχου Αίγινας ανήμερα του δημοτικού συμβουλίου: Βρέθηκε γκαζάκι

Φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς την οικογενειακή επιχείρηση του δημάρχου Αίγινας, Γιάννη Ζορμπά, τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/5).

Ο χώρος στέγαζε επιχείρηση σχολής οδηγών του δημάρχου, την οποία λειτουργεί ο αδελφός του, Δημήτρης Ζορμπάς. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ακούστηκαν τρεις εκρήξεις, δύο δυνατές και μία μικρότερη.

Φωτό: aeginaportal.gr

Στο σημείο του συμβάντος κατέφτασε δύναμη του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αίγινας, που έσβησε την φωτιά, ενώ στη συνέχεια έφτασε και ασθενοφόρο, το οποίο για προληπτικούς λόγους μετέφερε ηλικιωμένο άντρα, που διέμενε στον όροφο του κτηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του aeginaportal.gr, οι πυροσβέστες απέτρεψαν την φωτιά να επεκταθεί στις τέντες του επάνω ορόφου και με την βοήθεια της Αστυνομίας κατέβασαν από το διαμέρισμά του, ηλικιωμένο άνδρα που διέμενε εκεί.

Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς την σχολή και μαζί κάποιες μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούνταν για την εκπαίδευση των οδηγών. Ζημιές υπέστησαν, επίσης, μία μοτοσικλέτα και ένα αυτοκίνητο που βρίσκονταν παρκαρισμένα στον εξωτερικό χώρο.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Γιάννης Ζορμπάς αναφέρεται στο δυσάρεστο γεγονός, τονίζοντας ότι «οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης». Το ενδεχόμενο του εμπρησμού είναι παραπάνω από ανοιχτό, καθώς εντοπίστηκε και ένα γκαζάκι στο σημείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στην Αίγινα, «από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία προκλήθηκε πυρκαγιά σε ισόγειο ασφαλιστικό γραφείο, με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς. Η πυρκαγιά κατεσβέσθη από σταθμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Βρέθηκαν ευρήματα. (Ένα γκαζάκι)».

Αξιοσημείωτο είναι πως η φωτιά ξέσπασε την ημέρα που είναι προγραμματισμένη διπλή συνεδρίαση (τακτική και ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας) του δημοτικού συμβουλίου Αίγινας.

«Κρατάμε ότι δεν κινδύνευσαν ζωές»

Στην ανάρτησή του στο Facebook, ο δήμαρχος Αίγινας, Γιάννης Ζορμπάς, αναφέρει:

«Σήμερα τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην οικογενειακή μας επιχείρηση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή της.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο έργο τους.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αστυνομικές δυνάμεις που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, καθώς και όλους όσοι εξέφρασαν την ανθρώπινη συμπαράστασή τους.

Πάνω απ’ όλα, κρατάμε ότι δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές».