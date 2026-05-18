Μπαρτσελόνα: Θέλει τον Βασίλη Σπανούλη για τον πάγκο της

Η αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ από την Μπαρτσελόνα φαίνεται πως φέρνει άμεσα εξελίξεις στους «μπλαουγκράνα», οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση του προπονητή που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν της Euroleague.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Βασίλης Σπανούλης βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα των Καταλανών και αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά ονόματα που εξετάζονται για τον πάγκο της ομάδας.

Οι Ισπανοί στέλνουν τον Σπανούλη στην Μπαρτσελόνα

Ο Έλληνας τεχνικός αποχώρησε μέσα στη φετινή αγωνιστική περίοδο από τη Μονακό και από τότε παραμένει χωρίς ομάδα, γεγονός που τον καθιστά μία από τις πιο ενδιαφέρουσες διαθέσιμες επιλογές στην αγορά των προπονητών.

Το ισπανικό «Encestando» αναφέρει πως η Μπαρτσελόνα έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Σπανούλη, ενώ στο ίδιο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι στο κάδρο βρίσκεται και ο Ίμπον Ναβάρο, το όνομα του οποίου έχει επίσης συνδεθεί έντονα με τους «μπλαουγκράνα» τις τελευταίες ημέρες.

El Barça, ‘obligado’ a estudiar entrenadores ante la marcha de Xavi Pascual: Spanoulis e Ibon Navarro, los primeros de la listahttps://t.co/phWQiFEacd — www.encestando.es (@webEncestando) May 18, 2026

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πληροφορίες γύρω από τον Μάικ Τζέιμς, καθώς πριν από την έναρξη των playoffs της EuroLeague ο Αμερικανός γκαρντ είχε συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη στην Αθήνα.

Την ίδια στιγμή, ισπανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν πως ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague, ο οποίος έχει απασχολήσει το ρεπορτάζ της Μπαρτσελόνα, ενδέχεται να επηρεαστεί σημαντικά από την επιλογή προπονητή για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Έτσι, το όνομα του Σπανούλη φαίνεται να συνδέεται όχι μόνο με το μέλλον της Μπαρτσελόνα στον πάγκο, αλλά πιθανόν και με σημαντικές μεταγραφικές εξελίξεις στο ρόστερ των Καταλανών.