Έισι Λο: Στους Σικάγο Μπουλς ο πρώην «ερυθρόλευκος» γκαρντ
Ο Έισι Λο ήρθε σε συμφωνία με τους Σικάγο Μπουλς και επιστρέφει στο ΝΒΑ.
Ο Έισι Λο επιστρέφει δυναμικά στο NBA, αυτή τη φορά από διοικητικό πόστο, καθώς συμφώνησε με τους Σικάγο Μπουλς για να αναλάβει θέση στο οργανωτικό κομμάτι της ομάδας.
Ο πρώην γκαρντ, που είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα από τον κόσμο του Ολυμπιακός χάρη στη συμμετοχή του στις back-to-back κατακτήσεις της EuroLeague το 2012 και το 2013, συνεχίζει την πορεία του στο μπάσκετ και μετά το τέλος της καριέρας του ως παίκτης.
Ο 41χρονος Αμερικανός θα είναι πλέον αντιπρόεδρος προσωπικού παικτών στους Μπουλς, ένας ρόλος που σχετίζεται με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του ρόστερ. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει παρόμοια θέση, αφού είχε εργαστεί και στους Μπρούκλιν Νετς με αντίστοιχα καθήκοντα.
Πριν μετακομίσει στο Σικάγο, ο Λο βρισκόταν στο προπονητικό επιτελείο των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με τους οποίους κατέκτησε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν