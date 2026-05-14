Έισι Λο: Στους Σικάγο Μπουλς ο πρώην «ερυθρόλευκος» γκαρντ

Ο Έισι Λο επιστρέφει δυναμικά στο NBA, αυτή τη φορά από διοικητικό πόστο, καθώς συμφώνησε με τους Σικάγο Μπουλς για να αναλάβει θέση στο οργανωτικό κομμάτι της ομάδας.



Ο πρώην γκαρντ, που είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα από τον κόσμο του Ολυμπιακός χάρη στη συμμετοχή του στις back-to-back κατακτήσεις της EuroLeague το 2012 και το 2013, συνεχίζει την πορεία του στο μπάσκετ και μετά το τέλος της καριέρας του ως παίκτης.



Ο 41χρονος Αμερικανός θα είναι πλέον αντιπρόεδρος προσωπικού παικτών στους Μπουλς, ένας ρόλος που σχετίζεται με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του ρόστερ. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει παρόμοια θέση, αφού είχε εργαστεί και στους Μπρούκλιν Νετς με αντίστοιχα καθήκοντα.



Πριν μετακομίσει στο Σικάγο, ο Λο βρισκόταν στο προπονητικό επιτελείο των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με τους οποίους κατέκτησε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν



Sources: The Chicago Bulls will hire Acie Law IV as VP of Player Personnel. Law was Director of Player Personnel for the Brooklyn Nets. He’s been Director of Amateur Scouting for the OKC Thunder and won a championship with them in 2025. Prior, he was a Sacramento Kings scout. pic.twitter.com/TTr54Vrtb2 — Michael Scotto (@MikeAScotto) May 14, 2026