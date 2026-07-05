Σπορ NBA Μπάσκετ

Μαγικός Γουέστμπρουκ: Παίζει μπάσκετ και στη θάλασσα σε υπερπολυτελές γιοτ

Ο σταρ του NBA Ράσελ Γουέστμπρουκ, απολαμβάνει τις διακοπές του και βάζει καλάθια σε τεράστιο γιοτ.

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Όταν έχεις διακοπές από τις αγωνιστικές σου υποχρεώσεις και είσαι σταρ του NBA, κανείς δε μπορεί να σε εμποδίσει να παίξεις μπάσκετ όπου θες.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ, απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές, πάνω σε ήρεμη θάλασσα και επειδή δε μπορούσε να αποχωρηστεί το αγαπημένο του άθλημα, το μπάσκετ, τοποθέτησε μία μπασκέτα πάνω σε ένα υπερπολυτελές γιοτ.

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Σπορ NBA Μπάσκετ

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