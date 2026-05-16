Χαρτς: Το «παράθυρο» στον κανονισμό που επιστρατεύουν οι οπαδοί της για να τιμωρηθεί η Σέλτικ

Σε ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε και ένταση, η Σέλτικ επικράτηση κόντρα στην Χαρτς, με ανατροπή και γκολ στο 87ο λεπτό, κατακτώντας το πρωτάθλημα Σκωτίας την τελευταία αγωνιστική της σεζόν.

Η ομάδα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη βρέθηκε πολύ κοντά σε μία ιστορική επιτυχία, όμως δεν κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα στα τελευταία λεπτά και έχασε την ευκαιρία να πανηγυρίσει το 5ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Η αναμέτρηση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη ένταση μετά το τρίτο γκολ της Σέλτικ, όταν οπαδοί των γηπεδούχων μπήκαν μαζικά στον αγωνιστικό χώρο και ξεκίνησαν πρόωρους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του τίτλου.

Σύμφωνα με οπαδούς της Χαρτς, ο διαιτητής φέρεται να ολοκλήρωσε το παιχνίδι χωρίς να υπάρξει ξεκάθαρο τελικό σφύριγμα, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Μάλιστα, φίλοι της Χαρτς επικαλέστηκαν τους κανονισμούς της Scottish Football Association, σύμφωνα με τους οποίους σε περίπτωση εισόδου οπαδών στον αγωνιστικό χώρο πριν από τη λήξη, ο διαιτητής οφείλει να διακόψει το παιχνίδι και η διοργανώτρια αρχή να αποφασίσει για την τελική έκβαση της αναμέτρησης.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως σε ακραίο σενάριο θα μπορούσε να υπάρξει ακόμη και κατακύρωση του αγώνα με σκορ 3-0 υπέρ της Χαρτς, κάτι που θεωρητικά θα άλλαζε τα δεδομένα της βαθμολογίας και θα έδινε το πρωτάθλημα στους φιλοξενούμενους.

Ugly scenes at the end of Celtic v Hearts at Parkhead today.

Several Hearts players were accosted by Celtic fans during an injury-time pitch invasion.

We have been here before in Scottish football this season. Could this not have been prevented?

Full updates in @heraldscotland pic.twitter.com/8MgS61vKFR — Matthew Lindsay (@MattLindsayHT) May 16, 2026

Ως παράδειγμα μάλιστα ανέφεραν παλαιότερη υπόθεση σε αγώνα ανάμεσα στη Σλάβια Πράγας και τη Σπάρτα Πράγας, όπου αντίστοιχο περιστατικό είχε οδηγήσει σε απόφαση υπέρ της μίας ομάδας στα χαρτιά.

Παρά τις αντιδράσεις και τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το περιστατικό, η Σέλτικ πανηγυρίζει προς το παρόν ακόμη ένα πρωτάθλημα, σε έναν από τους πιο επεισοδιακούς τίτλους των τελευταίων ετών στη Σκωτία.