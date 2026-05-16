Προς τη «πόρτα» της εξόδου ο Πασκουάλ - Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκό AKTOR

Η Μπαρτσελόνα έκανε αναμφίβολα μία από τις χειρότερες σεζόν στην ιστορία της, καθώς δεν μπήκε καν στα play-offs της Euroleague. Οι Καταλανοί άλλαξαν προπονητή στη μέση της σεζόν αποδεσμεύοντας τον Πεναρόγια και φέρνοντας στον πάγκο ξανά τον Τσάβι Πασκουάλ.

Αυτή η κίνηση δεν ήταν η ιδανική για τον Ισπανό προπονητή, καθώς δεν είχε χτίσει εκείνος το ρόστερ και τη δομή του από την αρχή της σεζόν. Φτάνοντας λοιπόν σχεδόν στο τέλος της σεζόν, το ρεπορτάζ απ' την Ιβηρική ξεκαθαρίζει πως ο πολύπειρος 53χρονος δεν είναι ευχαριστημένος με τους ιθύνοντες των «Μπλαουγκράνα». Σκέφτεται να κάνει χρήση της ρήτρας των 300.000 ευρώ που υπάρχει στο συμβόλαιό του και να αποχωρήσει.

Στο ίδιο άρθρο της «Mundo Deportivo», αναφέρεται ό,τι μέσα στις ομάδες που παρακολουθούν τη περίπτωσή του είναι και ο Παναθηναϊκός. Θυμίζουμε ό,τι ο Ισπανός είχε καθίσει ξανά στον πάγκο του «τριφυλλιού» το 2016-2018. Καλή «ματιά» επίσης ρίχνει και η Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά σύμφωνα με τους Ισπανούς το μεγαλύτερο φαβορί για την απόκτησή του είναι η νεοφώτιστη Dubai BC.

Ο Τσάβι έχει ξεκαθαρίσει βέβαια ό,τι δε θα αποκαλύψει τίποτα μέχρι να τελειώσει ολοκληρωτικά η σεζόν, η Μπαρτσελόνα θα διεκδικήσει ό,τι της αναλογεί στα playoffs στη Liga Endesa.