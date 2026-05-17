Σήμερα θα πει το τελευταίο του αντίο ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, κόντρα στον ΠΑΟΚ

Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 19:30, ο Παναθηναϊκός θα δώσει απέναντι στον ΠΑΟΚ το τελευταίο του παιχνίδι στο ιστορικό «Απόστολος Νικολαΐδης», ολοκληρώνοντας έναν κύκλο 104 ετών γεμάτο ιστορία, έντονες στιγμές και σπουδαίες αναμνήσεις.

Το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αποτέλεσε κάτι πολύ περισσότερο από μια ποδοσφαιρική έδρα. Ήταν σημείο αναφοράς για την Αθήνα και τόπος όπου χτυπούσε η καρδιά του Παναθηναϊκού κάθε φορά που διεξαγόταν ένα μεγάλο παιχνίδι.

Η γέννηση του ιστορικού γηπέδου

Ο ιδρυτής του Παναθηναϊκού, Γιώργος Καλαφάτης, οραματιζόταν τη δημιουργία ενός γηπέδου που θα φιλοξενούσε τα όνειρα του συλλόγου και των φιλάθλων του. Μαζί με τους Δημήτρη Δεμερτζή και Λεωνίδα Καλογερόπουλο αναζήτησαν τον κατάλληλο χώρο και κατέληξαν στην περιοχή απέναντι από τις φυλακές Αβέρωφ, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Παρά τις δυσκολίες και την αρχική άρνηση του Δήμου, οι προσπάθειες απέδωσαν καρπούς και η έκταση παραχωρήθηκε τελικά στον σύλλογο.

Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1922 και δύο χρόνια αργότερα έγιναν τα εγκαίνια του γηπέδου, το οποίο τότε διέθετε περίπου 6.000 θέσεις. Με το πέρασμα των χρόνων, η Λεωφόρος εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της εποχής στην Ελλάδα, αποκτώντας ξύλινες και στη συνέχεια τσιμεντένιες σκεπαστές εξέδρες.

Η Λεωφόρος στα δύσκολα χρόνια του πολέμου

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το γήπεδο χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτικό νοσοκομείο και ορφανοτροφείο. Αργότερα καταλήφθηκε από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής, οι οποίες προκάλεσαν σημαντικές ζημιές και λεηλάτησαν ακόμη και την αίθουσα τροπαίων.

Μία από τις πιο ιστορικές στιγμές σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 1944, όταν υψώθηκε ξανά η ελληνική σημαία στο γήπεδο λίγο πριν την απελευθέρωση της Αθήνας.

Μετά τον πόλεμο, ξεκίνησαν έργα αποκατάστασης και αναβάθμισης με πρωτοβουλία του Απόστολου Νικολαΐδη, ενώ την ίδια περίοδο τοποθετήθηκαν και οι πρώτοι προβολείς που χρησιμοποιήθηκαν ποτέ σε ελληνικό γήπεδο.

Ο άνθρωπος πίσω από το όνομα του γηπέδου

Ο Απόστολος Νικολαΐδης υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Υπηρέτησε τον σύλλογο για δεκαετίες από διάφορες θέσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη τόσο του ποδοσφαίρου όσο και των υπόλοιπων αθλημάτων του συλλόγου.

Παράλληλα είχε σημαντική παρουσία και στον ελληνικό αθλητισμό συνολικά, καθώς διετέλεσε πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και στήριξε την ανάπτυξη πολλών αθλητικών δραστηριοτήτων στη χώρα.

Μετά τον θάνατό του το 1980, το γήπεδο της Λεωφόρου πήρε το όνομά του ως φόρο τιμής στην τεράστια προσφορά του.

Η εξέλιξη της ιστορικής έδρας μέσα στα χρόνια

Τη δεκαετία του 1950 δημιουργήθηκε το πέταλο του Λυκαβηττού, η σημερινή Θύρα 13, ενώ λίγα χρόνια αργότερα η Λεωφόρος έγινε το πρώτο ελληνικό γήπεδο με χλοοτάπητα.

Το 1960 λειτούργησε και το ιστορικό κλειστό γυμναστήριο του συλλόγου, γνωστό ως «Τάφος του Ινδού».

Το 1984 ο Παναθηναϊκός μετακόμισε στο ΟΑΚΑ, ωστόσο η επιστροφή στη φυσική του έδρα δεν άργησε να έρθει. Η Λεωφόρος ανακαινίστηκε αρκετές φορές και παρέμεινε για δεκαετίες το απόλυτο σημείο αναφοράς για τους φίλους του «τριφυλλιού».

Οι βραδιές που έγραψαν ιστορία

Στη Λεωφόρο καταγράφηκαν μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το πρώτο διεθνές παιχνίδι του Παναθηναϊκού διεξήχθη εκεί το 1925, ενώ το πρώτο επίσημο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό το 1930 ολοκληρώθηκε με τη θρυλική νίκη των «πράσινων» με 8-2.

Το 1968 σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, ενώ το 1971 η Λεωφόρος μετατράπηκε σε φρούριο στην ιστορική πορεία του Παναθηναϊκού προς τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ.

Η μεγαλύτερη στιγμή εκείνης της διαδρομής ήταν η ανατροπή απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, όταν το 3-0 έστειλε τον Παναθηναϊκό στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπου του στέρησε το τρόπαιο η θρυλική ομάδα του Άγιαξ με σκορ 2-0.

Τα επόμενα χρόνια, η ιστορική έδρα φιλοξένησε κι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές απέναντι σε κορυφαίες ομάδες όπως η Άρσεναλ και η Μπαρτσελόνα.

Μάλιστα, το 2004 οι «πράσινοι» πανηγύρισαν εκεί ακόμη ένα πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική με 2-2 κόντρα στους Πειραιώτες.

Το τέλος μιας ιστορικής διαδρομής

Η Λεωφόρος δεν αποτέλεσε απλώς ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ήταν κομμάτι της ιστορίας του Παναθηναϊκού και της ίδιας της Αθήνας.

Με τη μετακόμιση στον Βοτανικό, μια ολόκληρη εποχή ολοκληρώνεται, όμως οι αναμνήσεις και οι στιγμές που γεννήθηκαν στο «Απόστολος Νικολαΐδης» θα συνοδεύουν για πάντα τον σύλλογο και τον κόσμο του.

Το «τριφύλλι» αποχαιρετά την Λεωφόρο, έχοντας κατακτήσει 20 πρωταθλήματα Ελλάδος, 20 Κύπελλα (8 φορές αποτέλεσε νταμπλούχος Ελλάδος) και 3 Σούπερ Καπ, ενώ είναι η μοναδική εγχώρια ομάδα που έχει φτάσει σε τελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League.