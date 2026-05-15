Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα συγκινημένος επισκέφτηκε τον Βοτανικό: «Είναι επιβλητικό!»

Τα έργα στον Βοτανικό προχωράνε και ο Παναθηναϊκός προσκάλεσε τον Χουάν Ραμόν Ρότσα να δει με τα μάτια του την πρόοδο του νέου γηπέδου της ομάδας, με τον ίδιο να μην μπορεί να κρύψει την συγκίνησή του.

Ο Αργεντίνος πρώην άσσος των πρασίνων είναι ένας από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές στην ιστορία της ομάδας και παρόλο που είναι ξένος δέθηκε όσο λίγοι με τον σύλλογο. Μάλιστα δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή του μόλις αντίκρισε το εργοτάξιο στο οποίο θα δημιουργηθεί το νέο σπίτι του Παναθηναϊκού, χαρακτηρίζοντάς το «επιβλητικό», ενώ τόνισε πως ένιωσε νοσταλγία βλέποντάς το και πως θα ήθελε να αγωνιστεί σε αυτό το γήπεδο.

Οι δηλώσεις του Χουάν Ραμόν Ρότσα

«Χθες προσκλήθηκα από τον Παναθηναϊκό να επισκεφθώ τα έργα του νέου του γηπέδου. Ένα απίστευτο έργο. Η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη. Επιβλητικό. Με κατέκλυσε ζήλια, που δεν είμαι ακόμη παίκτης αυτού του μεγάλου συλλόγου και δεν μπορώ να αγωνιστώ στα εγκαίνιά του (Σεπτέμβριος 2027).



Φυσικά, τώρα πρέπει να δουλέψουμε για να φτιάξουμε μια πολύ ανταγωνιστική και πρωταθληματική ομάδα, αντάξια του ονόματος και της ιστορίας της. Βλέποντας έναν αγώνα, μπορείς να δεις τον Παρθενώνα που βρίσκεται δίπλα. Πάμεεεεε!!!!».