Παναθηναϊκός AKTOR: Τελειώνει ο Άταμαν από τον πάγκο των «πράσινων»

Ο Παναθηναϊκός οδηγείται σε οριστικές εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του Εργκίν Άταμαν, με όλα τα δεδομένα να δείχνουν πως ο Τούρκος τεχνικός δύσκολα θα συνεχίσει στον πάγκο του «τριφυλλιού».



Ο αποκλεισμός από τη Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στο εσωτερικό της ομάδας, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι «πράσινοι» είχαν αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα στη σειρά και παράλληλα το Final Four διεξάγεται φέτος στο Telekom Center Athens. Η αποτυχία αυτή δημιούργησε έντονο προβληματισμό στη διοίκηση, αλλά και συνολικά στον οργανισμό του Παναθηναϊκού.



Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, με το ενδεχόμενο αποχώρησης του Άταμαν να συγκεντρώνει πλέον τις περισσότερες πιθανότητες. Το κλίμα έχει επιβαρυνθεί αισθητά, ενώ υπάρχει δυσαρέσκεια και για τη συνολική εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.



Παράλληλα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε στείλει δημόσιο μήνυμα μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, ζητώντας αντίδραση και άμεση αλλαγή εικόνας ενόψει των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό.



Το βασικό θέμα που απομένει πλέον αφορά το οικονομικό σκέλος της πιθανής λύσης της συνεργασίας, καθώς ο Άταμαν διατηρεί συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι οι εξελίξεις είναι θέμα χρόνου και πως οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για αλλαγή σελίδας στην τεχνική ηγεσία τους.