Παναθηναϊκός AKTOR: Κρίσιμο τετ α τετ Γιαννακόπουλου - Άταμαν για την επόμενη μέρα

Σε ιδιαίτερα κομβικό σημείο βρίσκεται ο Παναθηναϊκός AKTOR, καθώς μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Εργκίν Άταμαν στον πάγκο της ομάδας.



Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο προπονητή την Πέμπτη (21/05), με βασικό αντικείμενο την πορεία της ομάδας και τη συνέχεια της συνεργασίας τους. Το κλίμα μετά τα τελευταία αποτελέσματα έχει αυξήσει την πίεση στο «πράσινο» στρατόπεδο και η συγκεκριμένη κουβέντα θεωρείται καθοριστική.



Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα σενάριο. Από την παραμονή του Άταμαν με ξεκάθαρο πλάνο για την επόμενη μέρα, μέχρι και πιθανές αλλαγές στον πάγκο, όλα βρίσκονται στο τραπέζι ενόψει των αποφάσεων που θα παρθούν.



Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός καλείται να αφήσει στην άκρη την αβεβαιότητα και να στρέψει την προσοχή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Stoiximan GBL. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στους τελικούς και τη διεκδίκηση του τίτλου.