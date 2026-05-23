Σπορ Παναθηναϊκός Μπάσκετ Ισλανδία

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Τα «στατιστικά» του από το ταξίδι του στην Ισλανδία

Ο Αμερικανός φόργουορντ σε μία mini-movie που έφτιαξε στα social κατέγραψε όσα έκανε σε αυτό το μεγάλο ταξίδι στην Ισλανδία.

PRINTSCREEN
PRINTSCREEN
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Αμερικανού, μέχρι να ξεκινήσουν τα ημιτελικά και οι τελικοί στη Stoiximan Basket League, είναι σε στάδιο ξεκούρασης και  έχει ξανά το χρόνο να κάνει το αγαπημένο του χόμπι που είναι τα ταξίδια.

Σε ένα από αυτά στην Ισλανδία ανέβασε μία mini-movie και έγραψε όλα όσα κατάφερε να κάνει εκεί:

«41.385 βήματα.

52 φορές που είπα ‘αποκλείεται ο ήλιος να είναι ακόμη πάνω.

6 γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν,

4 ώρες οδήγησης.

2 ισλανδικά βιβλία.

1 ακόμη φυσική περιποίηση προσώπου

Κόστος: Γελοίο ειλικρινά, αλλά είμαι χαρούμενος».

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Παναθηναϊκός Μπάσκετ Ισλανδία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader