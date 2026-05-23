Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Τα «στατιστικά» του από το ταξίδι του στην Ισλανδία

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Αμερικανού, μέχρι να ξεκινήσουν τα ημιτελικά και οι τελικοί στη Stoiximan Basket League, είναι σε στάδιο ξεκούρασης και έχει ξανά το χρόνο να κάνει το αγαπημένο του χόμπι που είναι τα ταξίδια.

Σε ένα από αυτά στην Ισλανδία ανέβασε μία mini-movie και έγραψε όλα όσα κατάφερε να κάνει εκεί:

«41.385 βήματα.



52 φορές που είπα ‘αποκλείεται ο ήλιος να είναι ακόμη πάνω.



6 γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν,



4 ώρες οδήγησης.



2 ισλανδικά βιβλία.



1 ακόμη φυσική περιποίηση προσώπου



Κόστος: Γελοίο ειλικρινά, αλλά είμαι χαρούμενος».