Στην άλλη άκρη του κόσμου ο Χέιζ-Ντέιβις - Οι εικόνες από την Αυστραλία

Αφού ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρήκε την ευκαιρία να αφιερωθεί σε μία από τις μεγάλες του αδυναμίες: τα ταξίδια.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, γνωστός για την αγάπη του στην εξερεύνηση νέων προορισμών, άφησε για λίγο τα παρκέ και ταξίδεψε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, επιλέγοντας ως επόμενο σταθμό το Περθ της Αυστραλίας.

Μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του στην αυστραλιανή πόλη, δίνοντας στους ακολούθους του μια εικόνα από τον τρόπο με τον οποίο περνά τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσε ξεχωρίζουν οι επισκέψεις του σε μερικά από τα πιο γνωστά σημεία της περιοχής. Ανάμεσά τους ο Βοτανικός Κήπος του Περθ, το εντυπωσιακό Kings Park, έναν από τους μεγαλύτερους αστικούς χώρους πρασίνου στον κόσμο, αλλά και το Μουσείο της Δυτικής Αυστραλίας με τα ιδιαίτερα εκθέματά του.