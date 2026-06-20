Τέλος ο Γκριγκόνις από τον Παναθηναϊκό AKTOR - Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της ομάδας

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Ο Παναθηναϊκός AKTOR αποχαιρέτησε τον Μάριους Γκριγκόνις, με τον Λιθουανό να αποχωρεί, έπειτα από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας.

Οι «πράσινοι» μέσω social media τον αποχαιρέτησαν και τον ευχαρίστησαν για τη παρουσία του στην ομάδα.

Το αντίο του Παναθηναϊκού

«Μάριους Γκριγκόνις, σε ευχαριστούμε για όλες τις αξέχαστες στιγμές και αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί.

Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής και της καριέρας σου.

Θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού.

Μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος».

Marius Grigonis, thank you for all the long-lasting moments & memories we created together. 💚



We wish you all the best in the next chapter of your life and career.



You will forever be a member of the Panathinaikos family.



Once a green, always a green! ☘️#paobcaktor pic.twitter.com/nz7Sls0pKr — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 20, 2026

Θα συνεχίσει τη καριέρα του σε μία ομάδα που ξέρει καλά και είναι στη πατρίδα του, τη Ζάλγκιρις. Οι Λιθουανοί έκαναν επίσημη την επιστροφή του με ανάρτηση στα social media.