Τέλος ο Γκριγκόνις από τον Παναθηναϊκό AKTOR - Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της ομάδας
Ο Μάριους Γκριγκόνις ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στη Ζάλγκιρις και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε το αντίο της μέσω ανάρτησης.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR αποχαιρέτησε τον Μάριους Γκριγκόνις, με τον Λιθουανό να αποχωρεί, έπειτα από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας.
Οι «πράσινοι» μέσω social media τον αποχαιρέτησαν και τον ευχαρίστησαν για τη παρουσία του στην ομάδα.
Το αντίο του Παναθηναϊκού
«Μάριους Γκριγκόνις, σε ευχαριστούμε για όλες τις αξέχαστες στιγμές και αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί.
Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής και της καριέρας σου.
Θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού.
Μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος».
Θα συνεχίσει τη καριέρα του σε μία ομάδα που ξέρει καλά και είναι στη πατρίδα του, τη Ζάλγκιρις. Οι Λιθουανοί έκαναν επίσημη την επιστροφή του με ανάρτηση στα social media.