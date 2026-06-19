Παναθηναϊκός AKTOR: Πάτησε Αθήνα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Σε κρίσιμο στάδιο φαίνεται πως βρίσκεται η υπόθεση της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς ο Σέρβος προπονητής βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για τις τελικές συζητήσεις με τη διοίκηση των «πρασίνων».

Η άφιξή του στην ελληνική πρωτεύουσα επιβεβαιώνει ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν μπει στην τελική ευθεία, με στόχο να υπάρξει οριστική συμφωνία για την επανένωση ενός από τα πιο επιτυχημένα δίδυμα στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Κατά τη διάρκεια των επαφών αναμένεται να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν το αγωνιστικό πλάνο, τη διάρκεια της συνεργασίας και τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας της ομάδας.

Εφόσον οι συζητήσεις ολοκληρωθούν θετικά, ο Ομπράντοβιτς θα επιστρέψει στον πάγκο του Παναθηναϊκού για μια δεύτερη θητεία, σε μια εξέλιξη που αναμένεται να προκαλέσει ενθουσιασμό στους φίλους του συλλόγου.

Η πιθανή επιστροφή του Σέρβου τεχνικού αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις του φετινού καλοκαιριού στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς το όνομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις κορυφαίες στιγμές του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την οριστικοποίηση της συμφωνίας και τις επίσημες ανακοινώσεις.