Παναθηναϊκός AKTOR all-in για Ομπράντοβιτς: Πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για τρία χρόνια

Ο Παναθηναϊκός AKTOR γυρνάει σελίδα μετά την αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν και αναζητά τον νέο του προπονητή.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί τον «μεγάλο» στόχο της «πράσινης» ΚΑΕ για την νέα εποχή της ομάδας, αφού ο Σέρβος τεχνικός παραμένει χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από την Παρτιζάν στα μέσα της σεζόν 2025-26, έπειτα από την κόντρα του με τον πρόεδρο της ομάδας του Βελιγραδίου, Όστογια Μιγιάϊλοβιτς.

Στην Σερβία μάλιστα η «Mozzart Sport» αναφέρει ότι το «τριφύλλι» έχει καταθέσει πρόταση 5 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια, ώστε να επιστρέψει στον πάγκο της ομάδας. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες. Εκείνο που δεν διευκρινίζεται είναι αν το συγκεκριμένο ποσό αποτελεί ετήσια αποζημίωση, ή είναι το συνολικό που θα λάβει την επόμενη τριετία.

Πιο πιθανό είναι το πρώτο σενάριο, καθώς υπήρξαν και τις προηγούμενες ημέρες δημοσιεύματα στη Σερβία που μιλούσαν για προσφορά 5 εκατομμυρίων ανά σεζόν στον έμπειρο Σέρβο κόουτς, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο Εργκίν Αταμάν έπαιρνε (μαζί με τους συνεργάτες του) γύρω στα 3 εκατ. ευρώ. Εχει σημασία, επίσης, να αναφέρουμε ότι το συμβόλαιο του Ζοτς στην «αγαπημένη» του, Παρτιζάν κυμαινόταν μεταξύ 2,5 και τριών εκατομμυρίων ανά σεζόν...