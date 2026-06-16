Βραζιλία: Ο Νεϊμάρ μπορεί να επέστρεψε στις προπονήσεις αλλά δεν ξέχασε τις «κακές» συνήθειες

Οι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας «άρπαξαν» την ευκαιρία και έπαιξαν πόκερ κατά τη διάρκεια του λεύθερου χρόνου στο προπονητικό κέντρο.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες οι Νεϊμάρ, Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες και Μπρούνο Γκιμαράες, στις οποίες παίζουν πόκερ και παράλληλα μετέφερε με τον τρόπο του το κλίμα που επικρατεί: «Αυτό είναι το vibe... Πάμε στη Βραζιλία!».

Οι φωτογραφίες έγιναν γρήγορα viral, με τους φιλάθλους να σχολιάζουν το εξαιρετικό κλίμα που φαίνεται να επικρατεί στο εσωτερικό της ομάδας. Δεν έλειψαν μάλιστα και τα χιουμοριστικά σχόλια.

Για τον Νεϊμάρ, πάντως, το πόκερ δεν αποτελεί κάτι καινούργιο, καθώς ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ είναι γνωστός για την αγάπη του στο συγκεκριμένο παιχνίδι και συχνά συμμετέχει σε τουρνουά. Ο 34χρονος επιθετικός πάντως πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση επί αμερικανικού εδάφους αλλά δεν θα αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι.

Μετά τις στιγμές χαλάρωσης, η «Σελεσάο» επιστρέφει στους κανονικούς ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει της επόμενης αναμέτρησής της απέναντι στην Αϊτή για την 2η αγωνιστική του Μουντιάλ 2026.