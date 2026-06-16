Μουντιάλ: Άγρια επεισόδια στους δρόμους της Νέας Υόρκης με Αλγερινούς και Αργεντινούς

Η Αργεντινή και η Αλγερία θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους ξημερώματα Τετάρτης (17/06, 04:00) στο «Arrowhead Stadium», όμως η μάχη των δυο χωρών ξεκίνησε νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, υπήρξε μεγάλη συμπλοκή των φιλάθλων των δυο ομάδων στην Times Square με «μάχες» σώμα με σώμα και με ρίψη αντικειμένων. Στο σημείο έφτασαν και οι Αρχές που με την παρέβασή τους ησύχασαν τα πνεύματα.