Αργεντινή - Αλγερία 3-0: Ο... εξωγήινος Μέσι «καθάρισε» με χατ-τρικ και έγραψε ιστορία

Με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι, η Αργεντινή επικράτησε με 3-0 της Αλγερίας στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της.

Ο αστέρας της Ίντερ Μαϊάμι πέτυχε και τα τρία γκολ της ομάδας του, χαρίζοντας μια σπουδαία νίκη στην «Αλμπισελέστε» στο 200ό παιχνίδι του με το εθνόσημο. Παράλληλα, έφτασε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ.

Lionel Messi is now the joint top #FIFAWorldCup goalscorer 🔝📊 pic.twitter.com/0wtOUS2ylM — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026

Οι δύο ομάδες μπήκαν επιθετικά στην αναμέτρηση, με τον Μέσι στο 5ο λεπτό και τον Σαϊμπί στο 8ο να βλέπουν γκολ τους να ακυρώνονται για οφσάιντ.

Η απάντηση του Αργεντινού σούπερ σταρ ήρθε στο 17', όταν με εξαιρετικό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Ζιντάν και άνοιξε το σκορ για το 1-0, αποτέλεσμα που παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα.

Η Αργεντινή συνέχισε να πιέζει μετά το ημίχρονο αναζητώντας δεύτερο γκολ. Ο Μέσι απείλησε στο 51', ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Λαουτάρο Μαρτίνες δεν κατάφερε να νικήσει τον Αλγερινό τερματοφύλακα.

Το 2-0 ήρθε στο 60ό λεπτό, όταν ο Ζιντάν απέκρουσε ασταθώς το σουτ του Μακ Άλιστερ και ο Μέσι εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα από κοντά.

Ο Αργεντινός άγγιξε το χατ τρικ στο 66', όμως ο γκολκίπερ της Αλγερίας πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση.

Τελικά, στο 76ο λεπτό, ο Μέσι βρήκε ξανά δίχτυα με σουτ από το ύψος της περιοχής, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 και ολοκληρώνοντας μια ακόμη σπουδαία προσωπική παράσταση.

Λίγο αργότερα αντικαταστάθηκε, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους για την εμφάνισή του στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.