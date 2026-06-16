Μουντιάλ: Η ιστορική συμμετοχή του Τάιλερ Μπίντον που κατέχει πλέον ένα ιδιαίτερο ρεκόρ

Η Νεα Ζηλανδια αντιμετώπισε το Ιραν στο πρώτο της παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τις δυο ομάδες να έρχονται ισόπαλες με 2-2.

Μια αναμέτρηση με πολλά γκολ και δυνατές μονομαχίες στην οποία οι δυο ομάδες μοιράστηκαν από ένα βαθμό ο οποίος μπορεί να είναι καθοριστικός για την συνέχεια.

Στο συγκεκριμένο ματς όμως υπήρξε και μια ιδιαίτερη συνθήκη και ένα σπάνιο ρεκόρ που δημιουργήθηκε. Συγκεκριμένα ο Τάιλερ Μπίντον ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στο Ιράν φαίνεται πως δεν είναι το μοναδικό μέλος της οικογένειάς του που συμμετέχει στην διοργάνωση. Και όχι, δεν μιλάμε ούτε για τον πατέρα του. Η μητέρα του Τάιλερ, Τζένι Μπίντον, ήταν τερματοφύλακας και συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 2007 και το 2011. Έτσι οι Μπίντον έγιναν η πρώτη περίπτωση μάνας και γιού που συμμετείχαν και οι δυο σε τελική φάση Μουντιάλ.

Να αναφέρουμε πως η Τζένι Μπίντον, έπαιξε συνολικά 77 διεθνείς αγώνες σε επίπεδο εθνικών ομάδων μεταξύ 2004 και 2014, ενώ συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την φανέλα της Νέας Ζηλανδίας.