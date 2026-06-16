Εθνική Αργεντινής: Θα έχει «σπέσιαλ» γύρισμα από πορνοστάρ αν κατακτήσει το Μουντιάλ

Η πορνοστάρ Κιτάνα Μοντάνα φτιάχνει βαλίτσες και παίρνει το πρώτο αεροπλάνο για τη Νέα Υόρκη με σκοπό να στηρίξει την εθνική της ομάδα, την Αργεντινή, στον δρόμο προς την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Οι πρωταθλητές κόσμου έρχονται με σκοπό, κάτι που έχει να γίνει πολλά χρόνια και αυτό είναι το «πολυπόθιτο» back to back.

Η ίδια όμως για να δώσει παραπάνω boost στην «Μπιανκοσελέστε» για να σηκώσει το τρόπαιο, υποσχέθηκε ένα «ειδικό γύρισμα» στην περίπτωση που η ομάδα κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια πιστεύει πολύ στην εθνική αφού είπε πώς, «Είμαι σίγουρη ότι θα κερδίσουμε ξανά. Θέλω να είμαι εκεί για να υποστηρίξω την ομάδα και να γιορτάσω με όλους».