Γιώργος Δώνης: Έγινε μόλις ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κερδίζει βαθμό σε Μουντιάλ

Η Σαουδική Αραβία πήρε τον βαθμό απέναντι στην Ουρουγουάη και ο Γιώργος Δώνης, έγραψε ιστορία!

Ο Δώνης έγινε μόλις ο δεύτερος Έλληνας που κάθεται σε πάγκο ομάδας σε Μουντιάλ, μετά τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλια. Μόνο που αυτή τη φορά η ελληνική παρουσία δεν έμεινε απλώς στη συμμετοχή. Συνοδεύτηκε από ένα ιστορικό αποτέλεσμα. Το 1994 με την εθνική Ελλάδας ο Αλκέτας Παναγούλιας δεν κατάφερε να πανηγυρίσει κάποιο βαθμό, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να γνωρίζει τέσσερις ήττες, σε αντίθεση με τον Γιώργο Δώνη που στο ντεμπούτο του στη κορυφαία διοργάνωση του κόσμου πήρε και τον πρώτο του βαθμό.

Μάλιστα η ομάδα του προηγήθηκε κιόλας στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν άντεξε την πίεση των Λατινοαμερικάνων και ισοφαρίστηκε στο 80ο λεπτό.

Για τον ίδιο, όμως, η βραδιά έχει ήδη ιστορικό αποτύπωμα. Ένας Έλληνας προπονητής πήρε βαθμό στη μεγαλύτερη σκηνή του ποδοσφαίρου. Και αυτό, από μόνο του, λέει πολλά.