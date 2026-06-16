Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1: Πολύ σκληροί για να «πεθάνουν» και μοιράστηκαν τον βαθμό

Η μονομαχία μεταξύ του Βελγίου και της Αιγύπτου για τον 7ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 ήταν συναρπαστική και καθήλωσε το κοινό στο δεύτερο μέρος όμως δεν έβγαλε νικήτρια, με τους «Φαραώ» να προηγούνται στο 20ο λεπτό με τον Ασούρ και τους Κόκκινους Διαβόλους να απαντούν στο 66′ με αυτογκόλ του Χάνι.

Η εξέλιξη του παιχνιδιού

Κυρίως οι Βέλγοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, με τον Ντοκού και τον Ντε Μπρόινε να κάνουν ότι θέλουν την άμυνα των Αιγύπτιων.

Στο 20ο λεπτό οι Αιγύπτιοι προηγήθηκαν με το εξαιρετικό σουτ του Ασούρ, από την ασίστ του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» αύξησαν τη πίεση στο 2ο ημίχρονο και στο 53΄ ο Ντε Μπρόινε, με «φαρμακερή» εκτέλεση φάουλ βρήκε το δεξί δοκάρι.

Η «χρυσή» αλλαγή του Ρούντι Γκαρσία, Λουκάκου, στο 66΄ πίεσε την άμυνα των «Φαραώ» και τους ανάγκασε σε αυτογκόλ μετά από σέντρα του Ντε Κάιπερ, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο ματς.