Μουντιάλ: Ιστορικός βαθμός για Δώνη- Χορτάσανε γκολ στο Ιράν-Νέα Ζηλανδία

Παρότι δεν ήταν το φαβορί της αναμέτρησης η Σαουδική Αραβία του Γίωργου Δώνη προοηγήθηκε στο παιχνίδι στο 40΄ με τον Αλ Αμρί, με την καλύτερη Ουρουγουάη στο δεύτερο ημίχρονο να σώζει τον βαθμό με το γκολ του Αραούχο στο 80΄ και να ήταν κοντά να πάρει και τη νίκη με την ανατροπή.

Ιστορικός βαθμός για τον Έλληνα προπονητή, που είναι μάλιστα ο δεύτερος από τη χώρα μας που συμμετέχει σε Μουντιάλ.

Πολλά γκολ αλλά κανένας νικητής

Αν και το ζευγάρι χαρακτηρίστηκε ως... αντιεμπορικό, Ιράν και Νέα Ζηλανδία μας υπενθύμισαν ότι στο κορυφαίο στερέωμα του ποδοσφαίρου το επίπεδο είναι πάντα πολύ υψηλό! Σε μία χορταστική ματσάρα, οι Νεοζηλανδοί προηγήθηκαν δύο φορές, όμως οι Ιρανοί είχαν ισάριθμες απαντήσεις και το τελικό 2-2 κρίνεται απολύτως δίκαιο.

Τα γκολ πέτυχαν: Μοχάμεντ Μοχεμπί(64΄)

Ραμίν Ρεζάϊαν(32) Ελάιζα Τζαστ(7΄,54΄)

Βασικός και αρχηγός με το Ιράν ο Μέχντι Ταρέμι του Ολυμπιακού, είχε μεγάλη ευκαιρία με δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο.

Παρακολουθήστε εδώ το πρόγραμμα των υπόλοιπων αναμετρήσεων στη διοργάνωση.