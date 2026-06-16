Καρφιά Ταρέμι: «Η FIFA πρέπει να μας βοηθήσει, είναι καταστροφή»

Στο Ιράν-Νέα Ζηλανδία, υπήρξαν ήδη παράπονα από τους Ασιάτες ποδοσφαιριστές, καθώς την ώρα που ακουγόταν ο εθνικός τους ύμνος, ακούστηκαν και έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό.

Εκτός όμως από αυτά τα προβλήματα φέρεται πως αντιμετώπισαν και μετά το τέλος του αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία. Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα Τρίτης (16/6), οι διαδικασίες αναχώρησης από το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες «για δύο βασικά μέλη της ομάδας, τους Σαΐντ Αλ-Χαουί και Μεχντί Ταρέμι καθυστέρησαν και αντιμετώπισαν δυσκολίες, όπως και στο ταξίδι της άφιξης», ανέφερε χαρακτηριστικά η ομοσπονδία του Ιράν.

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Μεχντί Ταρέμι, εξέφρασε την αγανάκτησή του για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η ομάδα του και το έθνος του.

Όσα ανέφερε:

«Για εμάς όλη αυτή η κατάσταση είναι πραγματικά καταστροφική. Υπάρχουν ακόμη κάποια ζητήματα, γιατί θεωρητικά έχουμε προπόνηση αύριο το πρωί – αποκατάσταση – και στη συνέχεια ταξιδεύουμε για την Τιχουάνα (όπου βρίσκεται η βάση της ομάδας στο Μεξικό). Πρέπει να φύγουμε από το Λος Άντζελες άμεσα και αυτό δεν είναι καλό ούτε για εμάς ούτε για το ποδόσφαιρο, γιατί σε ένα Μουντιάλ πρέπει να προετοιμάζεσαι σωστά για το επόμενο παιχνίδι. Υπάρχει πολύ στρες για τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και όλους. Δεν έχουμε την απαραίτητη στήριξη και πιστεύω ότι η FIFA πρέπει να μας βοηθήσει περισσότερο», τόνισε, σχολιάζοντας παράλληλα και την παρουσία του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στα αποδυτήρια του Ιράν μετά το ματς με τη Νέα Ζηλανδία: «Θέλει απλώς να μας βοηθήσει. Είναι η αρχή του Μουντιάλ και θα μας στηρίξει».

Όταν ρωτήθηκε αν έχει κάποιο μήνυμα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Ταρέμι απάντησε: «Είμαι εδώ για να παίξω ποδόσφαιρο, φίλε μου. Έχουμε κουραστεί να μιλάμε για πολιτικά θέματα. Αν μας βοηθήσουν, θα είμαστε ευγνώμονες. Αν όχι, δεν πειράζει. Θα μείνουμε ενωμένοι, ο ένας δίπλα στον άλλον, και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να κερδίσουμε τα επόμενα δύο παιχνίδια».