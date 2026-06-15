Ισπανία-Πράσινο Ακρωτήριο 0-0: Έχασε πολλές ευκαιρίες και τους δύο βαθμούς η «La Roja»

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Η Εθνική Ισπανίας έχασε ένα «τσουβάλι» ευκαιρίες και καμία από τις 27 τελικές! Δε κατέληξε στην εστία και σημείωσε τη πρώτη της γκέλα στο φετινό Μουντιάλ.

Ιστορικός βαθμός για το Πράσινο Ακρωτήριο, που με πρωταγωνιστή τον 40χρονο τερματοφύλακα Βοζίνια, πανηγύρισε τον πόντο έξαλλα και θα μπορούσε με τις αντεπιθέσεις στο τέλος να πάρει μέχρι και το τρίποντο.

Να σημειωθεί ότι είναι και η πρώτη λευκή ισοπαλία στο φετινό τουρνουά.

Η εξέλιξη του παιχνιδιού

Η «La Roja» ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και ήδη από τα πρώτα λεπτά είχε τις πρώτες τις ευκαιρίες για να προηγηθεί στο παιχνίδι.

Οι Ισπανοί έχασαν ένα «τσουβάλι» ευκαιρίες από το πρώτο κιόλας ημίχρονο και βρήκαν μάλιστα και δοκάρι με τον Φεράν Τόρες.

Στο δεύτερο ημίχρονο η πίεση των Ισπανών στο μισό του Πράσινου Ακρωτηρίου ήταν ασφυκτική, αλλά χωρίς να καταφέρνουν να βρουν τέρμα.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν εκείνη του Οριαρθάμπαλ στο 87ο λεπτό.

Παρότι το «αστέρι» της Λαμίν Γιαμάλ πέρασε στο παιχνίδι, γνωρίζοντας την αποθέωση, δε κατάφεραν να σπάσουν το τείχος τον Αφρικανών και έκαναν τη πρώτη τους γκέλα στη διοργάνωση.

Τα στιγμυότυπα του παιχνιδιού