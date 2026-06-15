Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Εργκίν Αταμάν- Η ανακοίνωση της ΚΑΕ

Τελείωσε το «ταξίδι» ανάμεσα σε Εργκίν Αταμάν και Παναθηναϊκό AKTOR, μετά από 3 σεζόν ο Τούρκος προπονητής θα αποτελέσει παρελθόν από το «τριφύλλι».

Οι «πράσινοι» το έκανε με ένα συγκινητικό VIDEO στο Instagram, γράφοντας «Ευχαριστούμε Εργκίν», ενώ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ επίσης έχει το ίδιο μήνυμα με μία φωτογραφία του Αταμάν δίπλα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τα τρόπαια που κατέκτησαν οι πράσινοι επί την ημερών του Τούρκου προπονητή.

Ο Αταμάν ολοκλήρωσε τη θητεία του στον πράσινο πάγκο, έπειτα από τρία χρόνια, στα οποία μέτρησε ένα πρωτάθλημα Ελλάδας, μία κατάκτηση της EuroLeague, αλλά και δύο Κύπελλα.