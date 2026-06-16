Το «αντίο» του Εργκίν Αταμάν από το αεροδρόμιο της Αθήνας

Αταμάν και Παναθηναϊκός πλέον και επίσημα, δε θα συνεχίσουν μαζί και μετά τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα στα social media, ο Τούρκος προπονητής έστειλε άλλο ένα από το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Μετά από μια γεμάτη τριετία με μεγάλες επιτυχίες, όπως η κατάκτηση της Euroleague το 2024, το πρωτάθλημα Ελλάδας την ίδια χρονιά, τη συμμετοχή στο Final Four του Άμπου Ντάμπι και δύο Κύπελλα, ο Τούρκος προπονητής και το Τριφύλλι αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους.



Το μήνυμα του Αταμάν

«Κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων μου στην Ελλάδα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και τον φιλικό και αδελφό ελληνικό λαό σε όλη τη χώρα για την αγάπη και την υποστήριξη που μου έδειξαν. Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια.

Πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη υπερηφάνειά μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλω στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ όλους και αντίο».