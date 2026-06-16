Σπορ Οδυσσέας Βλαχοδήμος Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο Μπάσκετ

Βλαχοδήμος και Ναν συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο μετά τους τελικούς

Συνάντηση κορυφής μεταξύ του πρώην τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού και του νυν σταρ του στο μπασκετικό «τριφύλλι».

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Ο διεθνής τερματοφύλακας Οδυσσέας Βλαχοδήμος,  βρίσκεται στην χώρα μας τις τελευταίες μέρες, παρακολούθησε από κοντά τον 4ο τελικό της Stoiximan GBL μεταξύ των «πράσινων» και του Ολυμπιακού, ενώ πλέον έχει φύγει από την Αθήνα για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ο Κένρικ Ναν μετά το χαμένο πρωτάθλημα και μία δύσκολη σεζόν, βρισκόταν και αυτός στο «Ελ. Βενιζέλος» και οι δύο παίκτες συναντήθηκαν και μίλησαν.

Ο Κέντρικ Ναν με τον γιο του Οδυσσέα Βλαχοδήμου
Ο Κέντρικ Ναν με τον γιο του Οδυσσέα Βλαχοδήμου

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Σπορ Οδυσσέας Βλαχοδήμος Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο Μπάσκετ

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