Βλαχοδήμος και Ναν συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο μετά τους τελικούς

Ο διεθνής τερματοφύλακας Οδυσσέας Βλαχοδήμος, βρίσκεται στην χώρα μας τις τελευταίες μέρες, παρακολούθησε από κοντά τον 4ο τελικό της Stoiximan GBL μεταξύ των «πράσινων» και του Ολυμπιακού, ενώ πλέον έχει φύγει από την Αθήνα για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ο Κένρικ Ναν μετά το χαμένο πρωτάθλημα και μία δύσκολη σεζόν, βρισκόταν και αυτός στο «Ελ. Βενιζέλος» και οι δύο παίκτες συναντήθηκαν και μίλησαν.