Παναθηναϊκός: Οι πέντε πιθανοί αντίπαλοι στον δρόμο για το Conference League

Η νέα σεζόν ξεκινά επίσημα για τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να συγκεντρώνονται στο Κορωπί για την πρώτη προπόνηση της χρονιάς, την ώρα που το ενδιαφέρον στρέφεται και στην κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League.

Το «τριφύλλι» καλείται να περάσει τρεις διαδοχικούς γύρους για να εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase της διοργάνωσης, με κάθε ζευγάρι να έχει χαρακτήρα τελικού, καθώς ένα στραβοπάτημα θα σημάνει τον άμεσο αποκλεισμό από την Ευρώπη.

Λίγες ώρες πριν από την κλήρωση, η UEFA ανακοίνωσε τα υπογκρούπ, περιορίζοντας τους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού σε πέντε επιλογές.

Οι υποψήφιοι αντίπαλοι των «πράσινων» είναι η DAC 1904 από τη Σλοβακία, η νικήτρια του ζευγαριού Ντέσιτς (Μαυροβούνιο) – Λιεπάγια (Λετονία), η Πάκσι από την Ουγγαρία, η Μπράβο από τη Σλοβενία, καθώς και η ηττημένη του ζευγαριού ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Ντέρι Σίτι.

Οι αγώνες του δεύτερου προκριματικού γύρου θα διεξαχθούν στις 23 και 30 Ιουλίου, ενώ θα ακολουθήσουν ο τρίτος προκριματικός γύρος στις 6 και 13 Αυγούστου και τα play-offs στις 20 και 27 Αυγούστου, που θα κρίνουν τα τελευταία εισιτήρια για τη League Phase του Conference League.