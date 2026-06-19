Παναθηναϊκός: Μεγάλη πρόταση σε Ντε Φράι σύμφωνα με ιταλικά μέσα

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει στόπερ και οι Ιταλοί συνδέουν τους πράσινους με την περίπτωση του έμπειρου αμυντικού της Ίντερ Στέφαν Ντε Φράι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην γειτονική χώρα, ο 34χρονος ποδοσφαιριστής ψάχνει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του, καθώς το συμβόλαιό του με την Ίντερ λήγει και η πρόταση που έχει στα χέρια του από τους «νερατζούρι» εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα που θα ήθελε. Μάλιστα όπως αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος Αλφρέντο Πέντουλα, ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει μια αρκετά καλή πρόταση για τον έμπειρο στόπερ καθώς το όνομά του δεν περνά απαρατήρητο.

Ο Ολλανδός έχει αρκετά «βαρύ» βιογραφικό, με πολλά χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο και την Serie A, επομένως πρόκειται για μια πολύ δύσκολη περίπτωση αφού θα τον προσεγγίσουν αρκετοί σύλλογοι.

Η ανάρτηση του Αλφρέντο Πετούλα

«.Αποκλειστικό: Ο Ντε Φράι εξετάζει το μέλλον του μακριά από την Ίντερ, πόσο μάλλον αν η προσφορά των «νερατζούρι» παραμείνει μειωμένη. Το συμβόλαιό του λήγει και μία από τις σημαντικές προτάσεις που έχει είναι από τον Παναθηναϊκό».

Ποιός είναι ο Στέφαν Ντε Φράι

Ο Στέφαν Ντε Φράι είναι Ολλανδός διεθνής (79 συμμετοχές με τους Οράνιε), έχει ύψος 1,89μ. και πρόκειται για έναν κεντρικό αμυντικό από το υψηλότατο «ράφι». Αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο και την Ίντερ από το 2018 όταν αποκτήθηκε από τους νερατζούρι από την Λάτσιο. Με την ομάδα από το Μιλάνο έχει καταγράψει 296 παιχνίδια, με απολογισμό 13 τέρματα και 8 ασίστ και έχει κατακτήσει 9 συνολικά τρόπαια, μεταξύ των οποίων τρεις Serie A, τρια Κύπελλα Ιταλίας και τρια Σούπερ Καπ.

Η περίπτωσή του είναι δύσκολη καθώς ακόμα και αν δεν ανανεώσει με την Ίντερ, οι σύλλογοι που ενδιαφέρονται ήδη είναι σίγουρα αρκετοί, ενώ θα ψάξει για ένα τελευταίο μακροχρόνιο συμβόλαιο με καλύτερες αποδοχές.