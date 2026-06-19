Μεταγραφικός... πυρετός στον Παναθηναϊκό: Κλείνει και τον Ινάκι Πένια το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τον μεταγραφικό του σχεδιασμό και βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση ακόμη μίας σημαντικής προσθήκης, αυτή τη φορά κάτω από τα δοκάρια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, οι «πράσινοι» έχουν προχωρήσει σημαντικά τις επαφές τους για την απόκτηση του Ινιάκι Πένια, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πλέον κοντά σε οριστική συμφωνία. Όπως αναφέρεται, το ποσό της μεταγραφής αναμένεται να κινηθεί κοντά στα τρία εκατομμύρια ευρώ.

🚨 JUST IN: Iñaki Peña on the verge of signing for Panathinaikos, who are in the process of finalizing the deal which will include a fee of not more than €3m. @juliclaramunt #Transfers 🇬🇷 — Reshad Rahman (@ReshadRahman) June 19, 2026

Ο 27χρονος τερματοφύλακας προέρχεται από τη Μπαρτσελόνα και διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο του ισπανικού ποδοσφαίρου. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Έλτσε, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου της παραμονής της ομάδας στη La Liga.

Παρότι ξεκίνησε τη σεζόν ως βασική επιλογή, στη συνέχεια έχασε τη θέση του στο αρχικό σχήμα, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 16 συμμετοχές στο ισπανικό πρωτάθλημα. Ωστόσο, η αξία του μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε, καθώς παραμένει ένας τερματοφύλακας με υψηλή τεχνική κατάρτιση και μεγάλη άνεση στο παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια.

Ο Πένια θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονου γκολκίπερ, με γρήγορες αντιδράσεις, καλή κυκλοφορία της μπάλας και εμπειρίες από το απαιτητικό περιβάλλον της Μπαρτσελόνα. Μάλιστα, τις δύο προηγούμενες σεζόν βρήκε αρκετό χρόνο συμμετοχής στους «μπλαουγκράνα», καταγράφοντας συνολικά 26 εμφανίσεις στη La Liga.