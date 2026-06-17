Παναθηναϊκός: Απέναντι στην Πάκσι το «τριφύλλι» στον 2ο προκριματικό του Conference League

Ο Παναθηναϊκός αρχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι για την νέα σεζόν, μαθαίνοντας τον πρώτο του αντίπαλο στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι «πράσινοι» του Νίστρουπ θα αντιμετωπίσουν την ουγγρική Πάκσι, όπως αποκαλύφθηκε έπειτα από την κλήρωση της UEFA.

Το «τριφύλλι» καλείται να περάσει τρεις διαδοχικούς γύρους για να εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase της διοργάνωσης, με κάθε ζευγάρι να έχει χαρακτήρα τελικού, καθώς ένα στραβοπάτημα θα σημάνει τον άμεσο αποκλεισμό από την Ευρώπη.

Οι αγώνες του δεύτερου προκριματικού γύρου θα διεξαχθούν στις 23 και 30 Ιουλίου, ενώ θα ακολουθήσουν ο τρίτος προκριματικός γύρος στις 6 και 13 Αυγούστου και τα play-offs στις 20 και 27 Αυγούστου, που θα κρίνουν τα τελευταία εισιτήρια για τη League Phase του Conference League.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στην Ουγγαρία, με την ρεβάνς να γίνεται στο ΟΑΚΑ στις 30 Ιουλίου.

Το προφίλ της Πάκσι

Η ομάδα από την πόλη Πακς αποτελεί μία από τις πιο σταθερές δυνάμεις του ουγγρικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια, έχοντας καταφέρει να καθιερωθεί στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας πίσω από την πανίσχυρη Φερεντσβάρος. Με προπονητή τον Γκιόργκι Μπόνιαρ, η Πάκσι έχει χτίσει μια συγκεκριμένη ποδοσφαιρική ταυτότητα, η οποία βασίζεται στη δύναμη, την ένταση και το άμεσο παιχνίδι.

Σε αντίθεση με αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες που επενδύουν σε ξένους ποδοσφαιριστές, η Πάκσι ακολουθεί εδώ και χρόνια μια ιδιαίτερη φιλοσοφία, στηριζόμενη σχεδόν αποκλειστικά σε Ούγγρους παίκτες. Η ομοιογένεια αποτελεί το μεγαλύτερο όπλο της, καθώς ο βασικός κορμός παραμένει σταθερός και γνωρίζει πολύ καλά τις απαιτήσεις του τρόπου παιχνιδιού που εφαρμόζει ο Μπόνιαρ.

Αγωνιστικά, πρόκειται για μια ομάδα που δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την κατοχή της μπάλας. Αντίθετα, επιδιώκει να μεταφέρει γρήγορα το παιχνίδι στο επιθετικό τρίτο, να εκμεταλλευτεί τις σέντρες και να δημιουργήσει κινδύνους μέσα από τις στατικές φάσεις. Η φυσική δύναμη και η αποτελεσματικότητα στον αέρα αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλο μέρος των τερμάτων της προέρχεται από στημένες μπάλες.

Στο ρόστερ ξεχωρίζει η παρουσία του πολύπειρου επιθετικού Ντάνιελ Μπόντε, ενός ποδοσφαιριστή που έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου και παραμένει σημείο αναφοράς στην επίθεση. Η χρηματιστηριακή αξία των Ούγγρων σύμφωνα με το Transfermarkt αγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.