Παναθηναϊκός: Αρνητική η στάση της Λέστερ για Κρίστιανσεν
Αρνητική φαίνεται πως είναι η απάντηση που έλαβε ο Παναθηναϊκός από τη Λέστερ για την περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν.
Μία από τις θέσεις που θέλει να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός ενόψει της νέας σεζόν είναι αυτή του αριστερού μπακ, με το όνομα του Βίκτορ Κρίστιανσεν να έρχεται ξανά στην επιφάνεια.
Οι «πράσινοι» έχουν καιρό στο στόχαστρό τους τον παίκτη από το Λέστερ και προσπαθούν να το συνδέσουν με τη θητεία που είχε μαζί με τον Νίστρουπ στη Κοπεγχάγη.
Ωστόσο, όπως αναφέρει το «LeicestershireLive», η πρόταση δανεισμού απορρίφθηκε από τη Λέστερ, η οποία διατηρεί τον έλεγχο της υπόθεσης του Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως και δύο ακόμη χρόνια στο «King Power Stadium».
Τη σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μπολόνια, ενώ συνολικά με τις «αλεπούδες» έχει καταγράψει 51 συμμετοχές και δύο ασίστ. Η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το Transfermarkt.