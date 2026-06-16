Παναθηναϊκός: Αρνητική η στάση της Λέστερ για Κρίστιανσεν

Μία από τις θέσεις που θέλει να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός ενόψει της νέας σεζόν είναι αυτή του αριστερού μπακ, με το όνομα του Βίκτορ Κρίστιανσεν να έρχεται ξανά στην επιφάνεια.

Οι «πράσινοι» έχουν καιρό στο στόχαστρό τους τον παίκτη από το Λέστερ και προσπαθούν να το συνδέσουν με τη θητεία που είχε μαζί με τον Νίστρουπ στη Κοπεγχάγη.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το «LeicestershireLive», η πρόταση δανεισμού απορρίφθηκε από τη Λέστερ, η οποία διατηρεί τον έλεγχο της υπόθεσης του Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως και δύο ακόμη χρόνια στο «King Power Stadium».

Understand that Leicester City have rejected Panathinaikos’ loan bid for Victor Kristiansen.



A season-long loan with the option for a permanent move proposed but turned down by City. #LCFC https://t.co/0lVQeboyNc — Josh Holland (@joshhollandLCFC) June 16, 2026

Τη σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μπολόνια, ενώ συνολικά με τις «αλεπούδες» έχει καταγράψει 51 συμμετοχές και δύο ασίστ. Η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το Transfermarkt.