Παναθηναϊκός: Ο Γιάννης Κώτσιρας αποτελεί παρελθόν από το «τριφύλλι»

O Γιάννης Κώτσιρας και ο Παναθηναϊκός θα «τραβήξουν» διαφορετικόυς δρόμους, αφού το συμβόλαιο μεταξύ των δυο πλευρών δεν ανανεώθηκε.

Ο 33χρονος αγωνίστηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού από το καλοκαίρι του 2021 και σε διάστημα πέντε ετών ήταν ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη της ομάδας. Με τα «πράσινα» κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, το 2022 και το 2024, ενώ κατέγραψε 156 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Κώτσιρα. Ο Γιάννης εντάχθηκε στην οικογένεια του Τριφυλλιού το καλοκαίρι του 2021 και για μια πενταετία υπήρξε ένα πολύ σημαντικό στέλεχος της ομάδας.



Ήταν βασικός στις δύο πορείες προς την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2022 και το 2024. Συνολικά αγωνίστηκε με την πράσινη φανέλα σε 156 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.



Γιάννη, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!