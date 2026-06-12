Μπαρτσελόνα: Καταθέτει μήνυση στη Ρεάλ Μαδρίτης για την υπόθεση Νεγκρέιρα

Οι Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να «μάχονται» εδώ και δεκαετίες στο ισπανικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλά δεν σταματούν εκεί, υπάρχει και η υπόθεση Νεγκρέιρα.

Η «ανταλλαγή» ανακοινώσεων για το συγκεκριμένο θέμα είναι συνεχής με τους Μαδριλένους να ζητούν ακόμα και αφαίρεση τίτλου για την μεγάλη τους αντίπαλο. Από πλευράς «Μπλαουγκράνα» καταθέτουν μήνυση στον Φλορεντίνο Πέρεθ για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

«Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι κατέθεσε σήμερα το προβλεπόμενο αίτημα συμβιβαστικής διαδικασίας, ως προαπαιτούμενο για την υποβολή ποινικής μήνυσης για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ποινικού Κώδικα, κατά του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, κ. Φλορεντίνο Πέρεθ. Η ενέργεια αυτή αποτελεί απάντηση σε δηλώσεις που έκανε ο κ. Πέρεθ σε συνέντευξη Τύπου στις 12 Μαΐου και σε συνέντευξή του σε μέσο ενημέρωσης την επόμενη ημέρα.

Σκοπός του αιτήματος είναι να ανακαλέσει ο κ. Πέρεθ συγκεκριμένες δηλώσεις, τις οποίες, σύμφωνα με την Μπαρτσελόνα, διατύπωσε γνωρίζοντας ότι ήταν ψευδείς και οι οποίες θίγουν την τιμή, την εικόνα και τη φήμη του συλλόγου. Σε περίπτωση που το αίτημα αυτό δεν ικανοποιηθεί δεόντως, η Μπαρτσελόνα θα προχωρήσει στην κατάθεση της αντίστοιχης ποινικής μήνυσης».