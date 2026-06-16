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Δε σταματάει τις «βόμβες» η Ρεάλ: Υπέγραψε ο Μπερνάρντο Σίλβα

Η μεταγραφή του Μπερνάρντο Σίλβα στη Ρεάλ Μαδρίτης πλέον θεωρείται επίσημη, με τον Πορτογάλο μέσο να βάζει την υπογραφή του στους «μερένχες».

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φώτης Ξένος

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Μετά από εκείνη του Ζοσέ Μουρίνιο και του Κουκουρέγια, η Ρεάλ Μαδριτης προσθέτει στο ρόστερ της και τον Μπερνάρντο Σίλβα.

Παρότι ο Πορτογάλος ήταν μεταγραφικός στόχος της Μπαρτσελόνα και μάλιστα είχε φτάσει πολύ κοντά, μία «σφήνα» των «μερένχες» τον φέρνει στο Μπερναμπέου.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίσιο Ρομάνο, ο Πορτογάλος διεθνής μεσοεπιθετικός γίνεται κάτοικος Μαδρίτης, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, το οποίο περιλαμβάνει και οψιόν επέκτασης για επιπλέον σεζόν. Η συμφωνία είχε μπει στην τελική ευθεία εδώ και περίπου μία εβδομάδα και πλέον επιβεβαιώνεται πλήρως, με τον Σίλβα να γίνεται επίσημα παίκτης των «μερένχες».

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση είχε και η επιθυμία του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος είχε εισηγηθεί την απόκτησή του, οδηγώντας τη Ρεάλ σε μια ηχηρή μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας σεζόν.

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Σπορ Ρεάλ Μαδρίτης Μάντσεστερ Σίτι Πορτογαλία Ποδόσφαιρο

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