Δε σταματάει τις «βόμβες» η Ρεάλ: Υπέγραψε ο Μπερνάρντο Σίλβα
Η μεταγραφή του Μπερνάρντο Σίλβα στη Ρεάλ Μαδρίτης πλέον θεωρείται επίσημη, με τον Πορτογάλο μέσο να βάζει την υπογραφή του στους «μερένχες».
Μετά από εκείνη του Ζοσέ Μουρίνιο και του Κουκουρέγια, η Ρεάλ Μαδριτης προσθέτει στο ρόστερ της και τον Μπερνάρντο Σίλβα.
Παρότι ο Πορτογάλος ήταν μεταγραφικός στόχος της Μπαρτσελόνα και μάλιστα είχε φτάσει πολύ κοντά, μία «σφήνα» των «μερένχες» τον φέρνει στο Μπερναμπέου.
Σύμφωνα με τον Φαμπρίσιο Ρομάνο, ο Πορτογάλος διεθνής μεσοεπιθετικός γίνεται κάτοικος Μαδρίτης, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, το οποίο περιλαμβάνει και οψιόν επέκτασης για επιπλέον σεζόν. Η συμφωνία είχε μπει στην τελική ευθεία εδώ και περίπου μία εβδομάδα και πλέον επιβεβαιώνεται πλήρως, με τον Σίλβα να γίνεται επίσημα παίκτης των «μερένχες».
Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση είχε και η επιθυμία του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος είχε εισηγηθεί την απόκτησή του, οδηγώντας τη Ρεάλ σε μια ηχηρή μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας σεζόν.