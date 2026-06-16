Δε σταματάει τις «βόμβες» η Ρεάλ: Υπέγραψε ο Μπερνάρντο Σίλβα

Μετά από εκείνη του Ζοσέ Μουρίνιο και του Κουκουρέγια, η Ρεάλ Μαδριτης προσθέτει στο ρόστερ της και τον Μπερνάρντο Σίλβα.

Παρότι ο Πορτογάλος ήταν μεταγραφικός στόχος της Μπαρτσελόνα και μάλιστα είχε φτάσει πολύ κοντά, μία «σφήνα» των «μερένχες» τον φέρνει στο Μπερναμπέου.

🚨 BREAKING: Bernardo Silva has now officially signed his Real Madrid contract.



Here we go from one week ago now confirmed as Portuguese midfielder joins on initial two year deal plus option to extend.



Wanted by José Mourinho. ⚪️🇵🇹 pic.twitter.com/WixASdvaOP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026

Σύμφωνα με τον Φαμπρίσιο Ρομάνο, ο Πορτογάλος διεθνής μεσοεπιθετικός γίνεται κάτοικος Μαδρίτης, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, το οποίο περιλαμβάνει και οψιόν επέκτασης για επιπλέον σεζόν. Η συμφωνία είχε μπει στην τελική ευθεία εδώ και περίπου μία εβδομάδα και πλέον επιβεβαιώνεται πλήρως, με τον Σίλβα να γίνεται επίσημα παίκτης των «μερένχες».

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση είχε και η επιθυμία του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος είχε εισηγηθεί την απόκτησή του, οδηγώντας τη Ρεάλ σε μια ηχηρή μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας σεζόν.

