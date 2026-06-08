Ρεάλ Μαδρίτης: Νίκησε επιβλητικά ο Πέρεθ - Ανακοινώνει Μουρίνιο και μεταγραφή 150 εκατομμυρίων

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ εξασφάλισε με άνεση την παραμονή του στην προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στις εκλογές του συλλόγου.

Τα επίσημα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (08/06), με το ψηφοδέλτιο του ισχυρού άνδρα των «μερένγκες» να συγκεντρώνει 21.741 ψήφους, ποσοστό 65%, έναντι 11.814 ψήφων και 35% του αντιπάλου του, Ενρίκε Ρικέλμε.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 02:30 το πρωί και ουσιαστικά επιβεβαίωσε όσα προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις των προηγούμενων ημερών, με τον Πέρεθ να παραμένει στο τιμόνι του συλλόγου έως το 2030.

Comunicado oficial de la Junta Electoral: la candidatura de Florentino Pérez gana las elecciones a Presidente y Junta Directiva del Real Madrid. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2026

Πρόκειται για ακόμη μία σημαντική εκλογική επικράτηση του έμπειρου διοικητικού παράγοντα, ο οποίος συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον της Ρεάλ Μαδρίτης και να χαράζει τη στρατηγική της επόμενης ημέρας.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι εξελίξεις αναμένονται άμεσες σε αγωνιστικό επίπεδο, καθώς στο προσκήνιο βρίσκεται η ενδεχόμενη επιστροφή του Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο της ομάδας, ενώ παράλληλα συνδέονται με τη Ρεάλ ονόματα όπως αυτά των Ντένζελ Ντάμφρις και Ιμπραχίμα Κονατέ.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η δέσμευση του Πέρεθ για την ανακοίνωση μιας μεταγραφής υψηλού επιπέδου, με το κόστος της να φτάνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ, κίνηση που αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου τις επόμενες ημέρες.