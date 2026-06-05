Κι άλλη μεγάλη κίνηση από Πέρεθ: Ετοιμάζει πρόταση-ρεκόρ 150 εκατ. ευρώ για ποδοσφαιριστή

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ σκοπεύει να παραμείνει στην προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης και θέλει να το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο. Μετά την ανακοίνωση ότι εάν επανεκλεγεί θα φέρει πίσω τον Ζοσέ Μουρίνιο, τώρα ο ισχυρός άνδρας της «Βασίλισσας» προανήγγειλε μεταγραφή - βόμβα.

Συγκεκριμένα ο 79χρονος πρόεδρος των μερένχες μίλησε στην εκπομπή «Horizonte» και πέρα από τις μεταγραφές του Ντάμφρις και του Κονατέ που σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί, ανέφερε και μια κίνηση που θα δημιουργήσει «σεισμό», καθώς όπως είπε ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται σε ομάδα του Champions League.

Ο Πέρεθ ανέφερε ότι «θα πρόκειται για μια ιστορική πρόταση» και παρόλο που δεν αποκάλυψε το όνομα του ποδοσφαιριστή, αποκάλυψε πως δεν αγωνίζεται στην Premier League τονίζοντας πως δεν πρόκειται για κανέναν από τους Μάικλ Ολίσε, Έρλινγκ Χάαλαντ, Χάρι Κέιν ή Τζέρεμι Ντοκού.

🚨🗣️ Florentino Perez: “I'm going to make an offer of €150M for a TOP player from a Champions League team on Tuesday."



"It will be RECORD BID for us! Is NOT Olise, is NOT Haaland, is a midfielder or forward... Is a SUPERSTAR."



“People will NOT believe who it is! It’s like… pic.twitter.com/zjyHZbKuvj — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 4, 2026

Ανεφερε πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή αντίστοιχου βεληνεκούς με μεταγραφές που σημάδεψαν την ιστορία του συλλόγου, όπως εκείνες των Κριστιάνο Ρονάλντο και Κακά, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν πρόκειται για αμυντικογενή παίκτη αλλά για μεσοεπιθετικό, με τα πρώτα ονόματα που έπεσαν στο τραπέζι από φίλους της ομάδας που προσπαθήσαν να μαντέψουν να είναι αυτά του Βιτίνια και του Ουσμάν Ντεμπελέ. Μένει να δούμε αν επανεκλεγεί και κάνει πράξη αυτά που έταξε στους φίλους της Ρεαλ.