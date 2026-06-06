Ιστορικό κάζο για τη Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς τίτλο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μετά από 16 χρόνια

Η Ρεάλ Μαδρίτης βιώνει τον απόλυτο εφιάλτη. Η Τενερίφη του 43χρονου Μαρσελίνιο Χουέρτας και του 38χρονου Πάτι Μιλς έκανε την έκπληξη, παίρνοντας το εισιτήριο για τους ημιτελικούς της ACB με σκορ 95-107, στέλνοντας παράλληλα στο καναβάτσο τη «Βασίλισσα».

Η μπασκετική ομάδα της Μαδρίτης μετράει δεύτερη ήττα που την αφήνει εκτός τροπαίου, μετά από εκείνη στον τελικό της Euroleague από τον Ολυμπιακό στις 24/5.

Όμως το χειρότερο για τον οργανισμό είναι ότι οι «μερένχες» δε κατέκτησαν ούτε κάτι στο ποδόσφαιρο, χάνοντας τη μάχη του πρωταθλήματος από την Μπαρτσελόνα, δέχτηκαν αποκλεισμό από το Τσάμπιονς Λιγκ από τη Μπάγερν και δε κατάφεραν να κατακτήσουν και κάποιο από τα ισπανικά κύπελλα.

Έχουν περάσει 16 χρόνια από την τελευταία φορά που η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε δίχως τρόπαιο στα δύο πιο λαοφιλή αθλήματα της Ευρώπης. Εκείνη τη χρονιά, η ποδοσφαιρική ομάδα, υπό τις οδηγίες του Μανουέλ Πελεγκρίνι , τερμάτισε τρεις βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα στη La Liga, υπέστη μια ταπεινωτική ήττα από την Αλκορκόν στο Κύπελλο Ισπανίας, έχασε στον γύρο των 16 του Champions League από την Λυών και δεν κατάφερε να προκριθεί στο Σούπερ Καπ.



Στο μπάσκετ, η σεζόν 2009-10 ήταν εξίσου καταστροφική με την Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ να σαρώνει τα πάντα. Συγκεκριμένα η ομάδα του Έτορε Μεσίνα έχασε από τους «μπλαουγκράνα» στον τελικό του Σούπερ Καπ και του Κύπελλο Ισπανίας, καθώς και στα πλέι οφ της EuroLeague. Μάλιστα εκείνη τη χρονιά οι Καταλανοί, έφτασαν μέχρι τον τελικό του Final Four, κατακτώντας τον τελευταίο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας τους. Επιπλέον, δεν μπόρεσε καν να διεκδικήσει τον τίτλο της ACB, καθώς αποκλείστηκε από την Μπασκόνια στα ημιτελικά.