Σκαριόλο μετά την ήττα: «Είμαι περήφανος για όσα κάναμε»

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να κατακτήσει την Euroleague, γνωρίζοντας την ήττα στον τελικό από τον Ολυμπιακό, σε ένα παιχνίδι-θρίλερ στο Final Four της Αθήνας, όπου οι «ερυθρόλευκοι» με πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ έφτασαν στην κορυφή της Ευρώπης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Σέρτζιο Σκαριόλο στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών του, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο παρά τις δυσκολίες.

«Είμαι περήφανος για την προσπάθεια των παικτών μας. Στην πρώτη σεζόν μας με νέο προπονητή, νέους παίκτες, παίξαμε με υψηλό ρυθμό και ελπίζω να επιστρέψουμε», ανέφερε.

«Ήμασταν εκεί για το τρόπαιο»

Ο Ιταλός τεχνικός τόνισε πως η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε στον τελικό με στόχο την κατάκτηση του τίτλου και κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

«Είμαι περήφανος για αυτό που κάναμε. Είμαι περήφανος που ήμουν σε μια ομάδα που έπαιξε στο Final Four. Θα ξεκουραστούμε λίγο και θα εστιάσουμε στο πρωτάθλημα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη του αγώνα, ο Σκαριόλο στάθηκε στις λεπτομέρειες που, όπως είπε, έκαναν τη διαφορά, επισημαίνοντας πως η ομάδα του ήταν μπροστά στο σκορ για μεγάλο διάστημα.

«Ήταν αρκετά δύσκολο, αλλάξαμε πρόσωπο σε δύο εβδομάδες. Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά ήμασταν εκεί και το διαχειριστήκαμε όσο μπορούσαμε. Ήμασταν μπροστά στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Ήρθαμε εδώ για να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε το τρόπαιο.