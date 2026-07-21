Επέλεξε ο Χεζόνια: Φεύγει από τη Ρεάλ, πληρώνει τη ρήτρα και οδεύει προς NBA

Τα μεταγραφικά καλοκαίρια του Χεζόνια, έχουν κάθε φορά την ιδιαιτερότητά τους. Αυτή τη φορά ο Κροάτης επέλεξε να αφήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και να δοκιμάσει ξανά τη τύχη του στο Nba.

Σύμφωνα με ισπανικά ρεπορτάζ και συγκεκριμένα του Τσέμα ντε Λούκας, ρήτρα αποδέσμευσης για άλλη ομάδα της EuroLeague δεν υπήρχε στο συμβόλαιό του. Είχε υπογράψει μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και στο deal του με τη «Βασίλισσα», είχε τοποθετηθεί μόνο NBA-Out. Σε αυτή την επιλογή ο φόργουορντ είναι διατεθειμένος να πληρώσει το ποσό των 850.000 ευρώ, προκειμένου να οδεύσει προς την Ιβηρική .

Η διορία του ίδιου και του ατζέντη του Μίσκο Ραζνάτοβιτς, για να πάρουν την πολυπόθητη απόφαση, έληγε σήμερα (20/07).

ÚLTIMA HORA: Mario Hezonja ha comunicado al Real Madrid que ejecuta su cláusula y se va a la #NBA.



BREAKING: Mario Hezonja has informed Real Madrid that he is leaving for the #NBA. — Chema de Lucas (@chemadelucas) July 20, 2026

Την περσινή σεζόν στην EuroLeague, ο 31χρονος φόργουορντ συγκέντρωσε 13.2 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ μέσο όσο. Το 2015, επιλέχθηκε στον πρώτο γύρο του NBA Draft στο Νο.5, από τους Ορλάντο Μάτζικ. Έχει φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, των Νικς, των Μπλέιζερς του Παναθηναϊκού και της Ούνικς.