Βρήκε ομάδα στο NBA ο Χεζόνια - Υπέγραψε με τους Καβαλίερς για έναν χρόνο

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Τελικά πέτυχε αυτό που ήθελε ο Μάριο Χεζόνια και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς τον έκαναν δικό τους.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Χαράνια, ο Κροάτης υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, με απολαβές που «αγγίζουν» τα 2,8 εκατομμύρια δολάρια.

EuroLeague star Mario Hezonja has agreed to a one-year, $2.8 million deal to sign with the Cleveland Cavaliers, Michael Tellem of Excel Sports Management told ESPN. pic.twitter.com/CmZV8zZIuw — Shams Charania (@ShamsCharania) July 26, 2026

Θυμίζουμε ότι τον «Σούπερ Μάριο», τον ήθελαν ομάδες και στην Ευρωλίγκα, όπως ο Ολυμπιακός και η Dubai BC, αλλά ο παίκτης είχε ξεκάθαρα άλλα πλάνα στο μυαλό του.

Σε 44 συμμετοχές στην EuroLeague την περσινή αγωνιστική περίοδο, είχε 13.3 πόντους, 4.0 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ μέσο όρο. Στην Ισπανία, συγκέντρωσε 17.5 πόντους, 4.9 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και 1.0 κλέψιμο μέσο όρο.