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Βρήκε ομάδα στο NBA ο Χεζόνια - Υπέγραψε με τους Καβαλίερς για έναν χρόνο

Επιστρέφει ξανά στον «μαγικό κόσμο» του NBA ο Μάριο Χεζόνια με συμβόλαιο 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Τελικά πέτυχε αυτό που ήθελε ο Μάριο Χεζόνια και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς τον έκαναν δικό τους.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Χαράνια, ο Κροάτης υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, με απολαβές που «αγγίζουν» τα 2,8 εκατομμύρια δολάρια.

Θυμίζουμε ότι τον «Σούπερ Μάριο», τον ήθελαν ομάδες και στην Ευρωλίγκα, όπως ο Ολυμπιακός και η Dubai BC, αλλά ο παίκτης είχε ξεκάθαρα άλλα πλάνα στο μυαλό του.

Σε 44 συμμετοχές στην EuroLeague την περσινή αγωνιστική περίοδο, είχε 13.3 πόντους, 4.0 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ μέσο όρο. Στην Ισπανία, συγκέντρωσε 17.5 πόντους, 4.9 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και 1.0 κλέψιμο μέσο όρο.

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Σπορ Ρεάλ Μαδρίτης NBA Κλίβελαντ Καβαλίερς Μπάσκετ Μάριο Χεζόνια

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