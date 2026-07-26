Τρομερός Τεντόγλου «πέταξε» στα 8,66 και ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα

Ο εηωγήινος Μίλτος Τεντόγλου έγραψε για ακόμα μια φορά ιστορία στον Βόλο στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, καθώς έκανε ασύλληπτο άλμα στα 8,66 και ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ του Τσάμουμα.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε δυναμικά με ρεκόρ διοργάνωσης και άλμα στα 8.52 μ., ενώ στην επόμενη προσπάθεια έκανε το 8,66, όμως ο ευνοϊκός άνεμος (+2,7 μ/δ.) πάνω από το επιτρεπτό όριο ήταν η αφορμή να θεωρηθεί το άλμα άκυρο.

Αυτό φαίνεται να πείσμωσε τον σπουδαίο αθλητή, καθώς στην τρίτη του προσπάθεια με εξαιρετική ταχύτητα στη φόρα και ιδανικό πάτημα στη βαλβίδα «πέταξε» και προσγειώθηκε ξανά στα 8.66μ, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα, που είχε σημειωθεί στις 2 Ιουνίου 2007 στην Καλαμάτα.

Αυτή η εμφάνιση από τον Έλληνα αθλητή ήταν σίγουρα μια δήλωση ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ και του Ultimate Championships.